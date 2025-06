Incidente, i due giovanissimi sbalzati dalla moto. Resta grave a Siena la diciannovenne

Castiglione della Pescaia, 9 giugno 2025 – Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena, a causa delle ferite nell’imcidente accaduto nella notte tra sabato e ieri, intorno all’una, lungo la strada delle Collacchie.

Lei ha diciannove anni e vive in una frazione di Grosseto. Era in moto insieme a un diciottenne, anche lui grossetano. Insieme stavano percorrendo la strada da Castglione della Pescaia in direzione Marina di Grosseto, quando per cause che sono ancora all’esame dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

Entrambi sono finiti a terra dopo il fuori strada della moto, ma la ragazza ha riportato le conseguenze peggiori. Tanto che appena i primi sanitari sono giunti sul posto hanno allertato immediatamente l’eliambulanza Pegaso che ha trasferito la dicianovvenne al policlinico senese, dove è stata ricoverata con prognosi riservata e, pare, tenuta in coma farmacologico.

Mentre il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto, in codice 2. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Misericordia e Humanitas di Castiglione della Pescaia. Questo è stato il terzo incidente, per caduta autonom accaduto in poche ore: dal pomeriggio di sabato e fino alle prime ore di ieri.

Il primo di sabato lungo la strada provinciale del Monte Amiata, in località Capenti, nel comune di Arcidosso, un centauro ferito a seguito di una caduta dalla moto. Sul posto automedica di Castel del Piano e un’ambulanza della Misericordia, sempre da Castel del Piano.

L’uomo, 32 anni, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Grosseto non in pericolo di vita. Infine nel tardo pomeriggio, a Punta Ala piazzale Orsa Minore un altro motociclista di 46 anni è rimasto ferito dopo una caduta dalla moto. Trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.