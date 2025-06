Follonica Gavorrano trionfa 3-0 sul Manciano e avanza in Coppa Bruno Passalacqua

follonica/gavorrano

3

manciano

0

FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti, Cozzatelli, Stefanini (25’ Chtimi), Miccoli, Cionini, Picci, Scartabelli (41’ st Sorvillo), Moroni, Giannoni (45’ st Nardo), Piazza (17’ st Calvi), Chinellato (29’ st Mancinelli). All. Pagliarini.

MANCIANO: Nesti, Bicocchi, Nuhi, Bianchi, Borzi, Bisacco (11’ st Magrini), Razzi, Gubernari, Ortenzi, Vasconi, Ismaili (18’ st Zefi). All. Domenichelli.

Reti: 2’ Miccoli, 37’ Chinellato; 22’ st Giannoni.

Il Follonica Gavorrano batte 3-0 il Manciano ed accede ai quarti di finale della Coppa Bruno Passalacqua. I minerari mettono a segno tre gol, andando ai quarti di finale insieme all’Invictasauro, l’Alberese ammaina la bandiera ed esce dalla competizione in virtù della differenza reti. È il verdetto del girone B racchiuso in questa classifica: Invictasauro 5 (differenza reti +5), Follonica Gavorrano 5 (+3), Alberese 5 (+1), Manciano 0. I rossoblu di Pagliarini, dunque, hanno tenuto fede alla consegna, che pronosticava di prendersi il successo segnando il maggior numero di reti. Dall’altra parte il Manciano ha rispettato se stesso e la manifestazione con una prestazione mentalmente e tecnicamente valida. Dopo soli 2’ Miccoli spezza l’equilibrio battendo Nesti, 1-0. I ragazzi in bianco di Domenichelli mostrano le unghie. L’occasione golosa del Manciano arriva al 24’: Ortenzi conclude a due passi dalla porta, Uccelletti risponde d’istinto e devia. Chinellato raddoppia sorprendendo Nesti, è il 37’. Nella ripresa al 22’ Giannoni fissa il risultato sul 3-0.