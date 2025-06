Passaggio su via della Repubblica: "Lavori a metà, vorremmo capire"

FOLLONICASospesi tra un rilancio urbano che sembrerebbe garantire una maggiore visibilità e profitti alla loro attività e le incertezze di un progetto completato a metà, con la conclusione dei lavori che sembra tutt’altro che prossima. E’ questa la condizione in cui si trovano coloro che gestiscono esercizi commerciali lungo via della Repubblica, strada centrale dello storico quartiere di Senzuno, dove in quest’ultimi mesi si stanno svolgendo dei lavori di riqualificazione che dovrebbero trasformare la strada in una area pedonale e quindi in nuovo punto di aggregazione per cittadini e turisti. Ma in queste giornate d’inizio estate i negoziati intervistati si stanno interrogando sul futuro della zona anche perché ,per il momento, la via è in uno stato intermedio non bello a vedersi e ancora non è chiaro come saranno gestiti gli spazi della rinnovata strada a lavori ultimati. "Rispetto a l’isola pedonale bisogna ancora avere chiarezza. Al momento la strada è un ibrido ossia è tutto e non è niente. Personalmente preferisco che le auto non passino, altrimenti la via sembra identica a prima" afferma Matilde Felici, comproprietaria del panificio ’La Nuova Forneria’, che è pronta a riconfigurare la propria attività a seconda del tipo di quartiere che diventerà Senzuno. "Per dare senso alla riqualificazione della strada dovrebbe essere aggiunto del verde – sostiene – che ombreggia la via durante le ore pomeridiane delle giornate estive, in cui il caldo in questa zona è insostenibile. Preferirei anche che facessero passare per la via la pista ciclabile così che possa essere collegata al resto della rete cittadina". Più cauto e aperto a valutazioni future il giudizio di Giacomo Bagnini , proprietario del Caffe ’Banda’: "Non posso ancora giudicare, perché i lavori non sono terminati. Così com’è ora, con questi parcheggi in mezzo alla via , non è bello da vedere. La pedonalizzazione della strada può essere più gradevole per turisti, ma non è detto sia più produttiva e proficua per la mia attività. Bisogna comunque provare". Per Bagnini, si potrebbe lasciare carrabile la parte centrale della strada e rendere pedonali le parti laterali. " Ma per essere pedonale , questa strada deve essere completata. Ora l’area è spoglia e non ci sono panchine, alberi e zone ombra". Michele, titolare del ristorante La Bezzuga, è invece più deciso: "Basterebbe che Senzuno restasse zona pedonale almeno in estate e in determinati orari". Non risparmia però critiche su come i lavori sono stati realizzati finora : "Pensavo che per il rivestimento stradale usassero materiali migliori".Gabriele Pasquini