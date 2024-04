Auto in fiamme, incendio a Grosseto. Intervengono i vigili del fuoco

Grosseto, 26 aprile 2024 – Paura a Grosseto per una macchina andata a fuoco in via Senese. L’autovettura, alimentata a Gpl, si è incendiata improvvisamente, tanto da richiedere l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il conducente: durante la guida ha visto del fumo uscire dal vano motore e così, dopo aver accostato, ha chiamato i pompieri. All'arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto ha attaccato immediatamente le fiamme, evitando che le stesse si propagassero a tutto il mezzo.

Per sicurezza è stata interrotta l’alimentazione del Gpl. Sul posto anche la polizia municipale. Ignote le cause che hanno scatenato l’incendio, ma non si sono registrati feriti.