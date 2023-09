Argentario, incendio minaccia case, persone evacuate

Porto Santo Stefano (Grosseto), 14 settembre 2023 – Paura a Porto Santo Stefano per un incendio che ha interessato la zona vicina all’abitato. Il rogo è partito da un campo e si è poi esteso in maniera minacciosa alle case. Sono scattate le evacuazioni di alcuni edifici.

L'incendio a Porto Santo Stefano

Immediato è stato l'invio di 2 elicotteri e di numerose squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali. I vigili del fuoco stanno presidiando le abitazioni. È in corso di valutazione l'invio di ulteriori mezzi aerei. Sul posto anche la Croce Rossa in supporto al personale che si occupa dello spegnimento.

Il fumo che l’incendio sprigiona è chiaramente visibile da grande distanza e avvolge l’abitato di Porto Santo Stefano. Già una porzione importante di vegetazione è andata in fumo. Si cerca di capire le cause del rogo, non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dolosa.