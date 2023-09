Incendio al Giglio: Bruciato un Ettaro di Sterpaglie a Isola del Giglio

Un pomeriggio di apprensione ieri a Isola del Giglio per un incendio divampato nella collina poco distante da Giglio Castello, sul versante che guarda Monte Argentario. Le fiamme hanno iniziato a divorare la vegetazione della pineta intorno alle 16.30 e a bruciare sono state principalmente sterpaglie. "La paura maggiore era data dal vento – ha raccontato il sindaco Sergio Ortelli – perché le sterpaglie bruciano velocemente". Fortunatamente l’intervento dei volontari prima e dell’elicottero della flotta regionale poi, hanno evitato il peggio. "L’incendio è stato domato in poche ore – prosegue il sindaco – fortunatamente – e nel giro di poco tempo è stato arrestato. Il timore maggiore era che le fiamme potessero raggiungere la macchia mediterranea". In fumo circa un ettaro di sterpaglie, ma la colonna di fumo che si è alzata in cielo ha comunque fatto paura agli abitanti dell’isola. "E’ ancora presto per fare la stima dei danni – ha sottolineato ieri sera il sindaco – adesso stanno proseguendo le operazioni di bonifica". Le fiamme comunque non hanno coinvolto persone o cose. Ieri, nonostante l’estate ormai alle spalle e anche con settembre agli sgoccioli si respirava un clima tipicamente estivo e sull’isola erano presenti un buon numero di visitatori. Era veramente tanto che sul’Isola del Giglio non scoppiava un incendio, il sindaco non ricorda roghi negli ultimi anni: "Negli anni del mio mandato non ricordo incendi che hanno messo in crisi la nostra isola - afferma il sindaco Ortelli –. Quello di oggi (ieri per chi legge) è quasi una novità. Un altro episodio accadde qualche anno fa, nella parte sud dell’isola –conclude – ma in quel caso partì da un fuoco domestico". Le fiamme nelle ore serali sono state domate e sono dunque iniziate le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo.

N.C.