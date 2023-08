Incendio a Porto Ercole Inquilini intossicati

Un incendio che ha fatto temere il peggio quello che si è generato in un appartamento al quinto piano di Villa Consani nella zona "alta" di Porto Ercole, nella tarda serata di Ferragosto. Le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito di un elettrodomestico, intorno alle 19.30. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con alcune squadre, dodici uomini in tutto, da Orbetello e Grosseto, con l’autoscala. Alla fine solo qualche intossicato lieve ma nessun ferito. Sul posto sono arrivati, oltre ai Vigili del fuoco, anche i carabinieri della Compagnia di Orbetello. Il fumo denso e nero si vedeva anche a molti chilometri di distanza, tanto che si è temuto il peggio. I soccorsi sono stati difficili e complicati anche perché a causa della dislocazione della casa, l’autobotte con l’acqua non riusciva ad arrivare sul luogo dell’incendio. Alla fine c’è voluta tutta l’esperienza dei vigili per arrivare nella zona e spegnere in pochi minuti il rogo. La zona è sempre interdetta e alcune stanze sono state chiuse.