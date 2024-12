"InCantus" con Natale e Piromallo

Oggi alle 18.30 nella chiesa San Francesco si terrà il concerto di Natale "InCantus" organizzato dall’associazione "Musica & Vita Aps" in cui il pubblico potrà ascoltare la splendida voce del soprano Paola Francesca Natale (nella foto) e le note del maestro Francesco Iannitti Piromallo. Il concerto (a ingresso libero) propone un viaggio musicale e spirituale, un suggestivo percorso attraverso le più celebri melodie natalizie, con canti tradizionali, brani di autori classici e pezzi per solo organo. Interverrà anche l’attore Fabio Cicaloni che leggerà alcuni brevi testi dedicati al Natale ed alla contemplazione del presepio. Paola Francesca Natale si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia, quali l’Opera di Roma, la Fenice di Venezia, il teatro Verdi di Trieste, il Petruzzelli di Bari, il Comunale di Bologna, il San Carlo di Napoli. Francesco Iannitti Piromallo, compositore e arrangiatore, pianista, organista, direttore di coro e d’orchestra ha completato i suoi studi nel conservatorio "S. Cecilia" di Roma. Le sue composizioni sono eseguite in Italia ed all’estero ed utilizzate in documentari e programmi culturali. Recenti le sue esibizioni come pianista e compositore a Roma, Napoli, Firenze, a Tokyo nella prestigiosa "Arts Center Wind Hall" e con il tour in Spagna per la presentazione del suo cd monografico "Mediterranea".