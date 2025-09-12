Più lavoro, più guadagno

12 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
  4. ’Incanti Nottuni’ per le vie di Montelaterone

’Incanti Nottuni’ per le vie di Montelaterone

Settembre nel borgo di Montelaterone porta "Incanti Notturni", la due giorni itinerante ideata dal Teatro Schabernack e realizzata dall’associazione culturale Melquiades con il contributo del Comune di Arcidosso. Giunto alla diciassettesima edizione, l’evento torna ad animare le sere del borgo con due appuntamenti da non perdere: oggi e domani. Chi si trova a passeggiare in questi giorni tra i vicoli di Montelaterone può imbattersi in attori che provano a voce alta, artisti che appendono oggetti insoliti alle pareti, volontari che ramazzano le strade come fossero salotti e altri ancora che trasportano scale, cavi, costumi e sculture. Un fermento collettivo che da anni anticipa l’arrivo di una delle esperienze teatrali più originali e partecipate del territorio.

Il format è ormai consolidato, ma mai uguale a se stesso. Gli spettatori, guidati a piedi attraverso un percorso tra i vicoli del paese, assistono a una serie di performance teatrali, musicali e artistiche in alcuni degli scorci più suggestivi del centro storico. A esibirsi, artisti professionisti ma anche numerosi attori amatoriali, formati durante l’anno in un percorso che unisce sperimentazione e comunità. L’identità stilistica degli "Incanti Notturni" è chiara: niente microfoni, luci essenziali, voci e suoni rigorosamente dal vivo. Ogni edizione ruota attorno a un tema, ma mai svelato in modo esplicito. Come da tradizione, l’ingresso è a offerta libera. Resta comunque necessaria la prenotazione, per garantire una fruizione ordinata e sicura degli spazi, viste le caratteristiche dei vicoli stretti e della conformazione del borgo. Informazioni al 329-1136426.

