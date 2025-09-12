’Incanti Nottuni’ per le vie di Montelaterone

Settembre nel borgo di Montelaterone porta "Incanti Notturni", la due giorni itinerante ideata dal Teatro Schabernack e realizzata dall’associazione culturale Melquiades con il contributo del Comune di Arcidosso. Giunto alla diciassettesima edizione, l’evento torna ad animare le sere del borgo con due appuntamenti da non perdere: oggi e domani. Chi si trova a passeggiare in questi giorni tra i vicoli di Montelaterone può imbattersi in attori che provano a voce alta, artisti che appendono oggetti insoliti alle pareti, volontari che ramazzano le strade come fossero salotti e altri ancora che trasportano scale, cavi, costumi e sculture. Un fermento collettivo che da anni anticipa l’arrivo di una delle esperienze teatrali più originali e partecipate del territorio.

Il format è ormai consolidato, ma mai uguale a se stesso. Gli spettatori, guidati a piedi attraverso un percorso tra i vicoli del paese, assistono a una serie di performance teatrali, musicali e artistiche in alcuni degli scorci più suggestivi del centro storico. A esibirsi, artisti professionisti ma anche numerosi attori amatoriali, formati durante l’anno in un percorso che unisce sperimentazione e comunità. L’identità stilistica degli "Incanti Notturni" è chiara: niente microfoni, luci essenziali, voci e suoni rigorosamente dal vivo. Ogni edizione ruota attorno a un tema, ma mai svelato in modo esplicito. Come da tradizione, l’ingresso è a offerta libera. Resta comunque necessaria la prenotazione, per garantire una fruizione ordinata e sicura degli spazi, viste le caratteristiche dei vicoli stretti e della conformazione del borgo. Informazioni al 329-1136426.