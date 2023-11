"Inaugurazione delle Casette dell'Acqua all'Argentario"

Torneranno in funzione lunedì le casette dell’acqua all’Argentario. Alle 9,30, in piazza Amerigo Vespucci a Porto Ercole nei pressi dell’ufficio postale, verranno inaugurate le case dopo l’esternalizzazione del servizio. Le tre strutture, situate a Porto Ercole in piazza Amerigo Vespucci, a Porto Santo Stefano in piazzale Sant’Andrea e in località Pozzarello, sono state recentemente ristrutturate e affidate in gestione alla società Sbrocca di Grosseto. Durante la cerimonia di inaugurazione a Porto Ercole sarà presentato il servizio con le nuove modalità di fruizione. "Il Comune con un solo operaio fa sempre più fatica a fare le cose in proprio su settori specifici – aveva spiegato l’assessore al bilancio Silvano Scotto –. La manutenzione delle case dell’acqua infatti non è una cosa ordinaria: le attività dunque straordinarie è più consono appaltarle a terzi". Il servizio verrà dunque ripristinato lunedì e le casette torneranno a disposizione della popolazione.