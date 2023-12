Inaugurazione della mostra ‘Symbolum’ di Toniolo e Contu

Si inaugura oggi, alle 17.30 la mostra "Symbolum" di Chiara Toniolo e Enrico Contu, l’appuntamento è alla Galleria Eventi in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto. Sarà la seconda edizione di questa mostra, allestita questa estate in occasione del ciclo di eventi "Argomenti" presso la Torre di San Vincenzo, che prenderà una nuova veste negli spazi dell’Associazione culturale Eventi, ma manterrà la sua poetica di fondo. È possibile visitare la mostra oggi, domani e venerdì 8, sabato 9 e domenica 10, dalle 17.30 alle 19.30. L’etimologia della parola Simbolo deriva da un verbo greco che significa "mettere insieme due parti distinte". È un po’ quello che accade nel processo creativo degli artisti Chiara Toniolo ed Enrico Contu, due personalità definite e distinte che messe insieme si ispirano e si spronano a creare cose nuove. Le opere che propongono Toniolo e Contu in questa mostra sono la testimonianza di uno scambio reciproco di idee. Si passa dalle creazioni di Contu, ispirate dal plasmare, modellare e ricreare immagini, giungendo alla ricerca artistica della Toniolo che deriva da mondi magici ed eterei.