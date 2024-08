Inaugurazione del ristorante orientale . Apre La Fabbrica dei Gusti in via Trieste

È il D day del nuovo maxi ristorante orientale, La fabbrica dei gusti. Alle 11:30 è fissata l’inaugurazione nell’ex mobilificio Bianchi nella zona della stazione ferroviaria. i trova all’incrocio tra via Roma, via Trieste e via Fucini. Il locale si svilupperà su 2000 metri quadrati in diverse sale. "Il cantiere aveva preso il via il febbraio scorso e dopo più di un anno l’area è stata completamente riqualificati, a partire dalla parte esterna, anche se qui i margini di intervento erano assai ridotti per via del regolamento urbanistico che non ammetteva altre operazioni", ci spiega Andrea Forcelloni, geometra direttore dei lavori. Così lo stabile in disuso dagli anni ’70 adesso ha una nuova vita.

Ci sarà anche un piano superiore ma sarà completamente adibito al personale come magazzino. La formula del ristorante sarà la classica dei “sushi“: all you can eat, cioè paghi una tariffa fissa e puoi ordinare quello che vuoi (a patto di mangiarlo), dolci e bevande escluse. Capitolo assunzioni, il personale conterà complessivamente 30/40 persone. "Al momento - ci spiega Hu Xiao, conosciuto in zona come Stefano, che è già titolare di due ristoranti nel Senese - c’è del personale che arriva da fuori che ha esperienza ma si tratta di una soluzione temporale: quando il ristorante sarà avviato serviranno nuovi camerieri".

Oggi l’apertura con il taglio del nastro e via con il primo turno di apertura: per questi primi giorni è previsto uno sconto del 20%.