Inaugurato "Il Focolare"

Il Comune di Santa Fiora guarda con attenzione alla sua comunità, creando laddove è possibile dei luoghi idonei ad attività di socializzazione.

Così è stata inaugurata la nuova sede del Circolo "Il Focolare" di Santa Fiora. La nuova sede è all’inizio di viale Marconi, davanti al parco della pinetina, e quindi è molto comoda e fruibile per tutti.

La sede, messa a disposizione dal Comune, è stata ristrutturata e poi arredata con cura dai volontari dello stesso circolo.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi che – con tanto di fascia tricolore – ha avuto l’onore di accompagnare i soci in questa giornata inaugurale, il parroco della comunità di Santa Fiora, don Gino, e tanti cittadini (molti dei quali abituali frequentatori del circolo).

Il pomeriggio è trascorso velocemente e piacevolmente, gli abitanti presenti hanno potuto anche confrontarsi con il primo cittadino, scambiandoci un colloquio e qualche idea.

"Li voglio ringraziare – ha ribadito Federico Balocchi, rivolgendosi ai volontari che si sono impegnati per ripristinare il circolino – per quanto hanno fatto e faranno per rendere vivo questo centro civico come luogo di incontro e socializzazione fra le persone".