Inaugurata la biblioteca di Sorano con 10mila libri

E’ stata inaugurata la nuova biblioteca e sono in totale circa 200 metri quadrati dove hanno trovato casa diecimila volumi. La nuova sede della biblioteca comunale è stata ricavata in un’ala dell’Istituto Comprensivo dove è stata realizzata una sala dedicata completamente ai ragazzi e ampi spazi per la lettura. Il sindaco Pierandrea Vanni ha ringraziato la professoressa Rosanna Cappagli che ha curato con tanto impegno l’arredo e la sistemazione della biblioteca dopo il trasloco dalla vecchia sede della Fortezza Orsini, con la collaborazione di Lara Arcangeli, responsabile dell’Ufficio cultura del Comune. Ha ringraziato inoltre la dirigente scolastica Anna Rosa Conti (presente alla inaugurazione) e gli operai del Comune, un ringraziamento particolare lo ha rivolto alle famiglie del senatore professor Gaetano Arfè, di Rosanna Banti e dell’attore Giancarlo Cortesi per le donazioni del loro patrimonio librario. Al quale si è aggiunta una consistente donazione da parte della professoressa Raffaella Socci. All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, gli assessori Lucia Burchielli e Roberto Carrucola e il consigliere Luigi Domenichini.