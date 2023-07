IN Pillole

1Migliorare il servizio agevolando la fase di prenotazione da parte degli utenti e l’organizzazione delle raccolte sul territorio. Sei Toscana introduce un nuovo modo di prenotazione online per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. L’upgrade, che agevola e snellisce questo importante servizio al cittadino, consentirà in pochi semplici passaggi di completare la prenotazione con il ricevimento della conferma, in tempo reale, della data prescelta per il ritiro. Per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito https:seitoscana.itritiro-ingombranti e seguire la procedura indicata.