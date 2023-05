In mostra Fiamminghi del ’500 e ’600

Nuova iniziativa di "Tema Vita", la mutua di Banca Tema. Da una collezione privata al polo culturale "Pietro Aldi" di Saturnia, ci saranno in mostra pittori fiamminghi del ‘500 e ‘600. Un itinerario ideale tra scuole pittoriche, viaggi e opere di pregevole qualità. L’iniziativa è opera degli infaticabili organizzatori del Polo Culturale Pietro Aldi, museo di rilevanza regionale di proprietà di Banca Tema. La nuova mostra raccoglie 17 dipinti di autori fiamminghi e olandesi che si collocano tra il 1500 ed il 1600, opere di ottima qualità, degnamente rappresentative delle due scuole pittoriche, che sono state messe a disposizione da un collezionista romano. Ne scaturisce una rassegna di sostanza e di grande spessore. All’affollata inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Massimo Barbini, presidente di Tema Vita, il proprietario delle opere, il direttore del Polo Aldi, Marco Firmati, e Raffaella Colace e Paola Squellati, curatrici del catalogo insieme a Bert Meijer, esperti internazionali di pittura fiammingo-olandese. "Con questa iniziativa il Polo rimette un punto a suo favore – ha detto il presidente Barbini – creando uno spazio aperto tra passato e futuro, aprendosi alle esperienze più diverse e inducendo riflessioni, così come lo ha voluto Banca Tema e come continua ad essere". La mostra sarà visitabile fino al 1 aprile.