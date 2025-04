In manette per la droga, il Riesame lo scarcera

Ha lasciato il carcere, dov’era rinchiuso dal 18 marzo, dopo essere stato arrestato dagli agenti delle volanti vicino alla questura. Il ragazzo, 26enne di origini nordafricane, aveva gettato per terra un sacchetto che conteneva più di un etto di cocaina e aveva cercato di darsi alla fuga. Ma Iheb Otay era stato arrestato dagli agenti delle volanti che lo avevano fermato per un controllo mentre si trovava sul viale Europa. Era da solo, e aveva attirato l’attenzione degli agenti che lo avevano notato da lontano in una situazione strana. Il ragazzo infatti, appena ha visto la volante della Polizia ha cercato di allontanarsi velocemente, attirando l’attenzione degli agenti. Quando hanno cercato di parlargli, ha iniziato a correre. E durante la fuga aveva gettato l’involucro con la droga che i poliziotti hanno immediatamente raccolto. Il giovane è stato dunque arrestato e portato in carcere. Dopo la convalida, il 26enne era rimasto in carcere in via Saffi in attesa del processo. Il ragazzo ha presentato istanza al tribunale del riesame di Firenze. I giudici hanno dunque riformato l’ordinanza del tribunale di Grosseto: il ragazzo è stato scarcerato e la misura cautelare è stata sostituita con quella del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.