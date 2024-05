In Italia conta 100mila fedeli e cento sedi La comunità Avventista di Grosseto, presente dal 2013 con oltre 35 membri, si riunisce ogni sabato per l'adorazione e lo studio biblico presso la Chiesa Battista. Testimonianza cristiana e annuncio del Vangelo sono i principali obiettivi, seguendo la tradizione avventista del settimo giorno nata nel 1863 negli Stati Uniti. In Italia, gli avventisti contano circa 10.000 fedeli e hanno siglato un'intesa con lo Stato nel 1986.