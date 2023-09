1E’ in programma oggi dalle 19 nel ristorante "Vinicio" ad Ansedonia il trofeo di burraco organizzato per raccogliere fondi in favore del Comitato Costa d’Argento della Croce rossa. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0564- 881220. All’organizzazione del torneo (dotato di molti premi) hanno collaborato i titolari del locale, Sofia Cappellini (nella foto), direttrice di Orto Botanico Corsini di Porto Ercole, e la Cri.