1Il Comune ha approvato il progetto esecutivo, presentato dalla Cittadella Immobiliare srl, per una nuova rotatoria tra viale Telamonio, via Orcagna e via Cimabue. I lavori saranno interamente sostenuti dalla società, senza spese per il Comune. "L’approvazione del progetto è un altro passo importante per migliorare la viabilità in una zona, divenuta nevralgica per lo scorrimento del traffico" dice l’assessore Ginanneschi.