1Nuovo appuntamento con "L’Aperitivo parla Inglese" in programma oggi alle 18 nel "Loft" di via Mazzini, a Grosseto. Il tema sarà: "Tutto quello che hai sempre voluto chiedere sulla politica britannica, ma non hai mai osato farlo".

"Jon Roseman e Richard Harris non hanno le risposte – dicono gli organizzatori –, ma ciò non impedirà loro di parlare delle prime elezioni nazionali dalla Brexit".

"L’Aperitivo parla inglese" è il ciclo di incontri che si svolgono ogni martedì all’interno del locale nel centro storico cittadino per scambiare qualche parola, anche in inglese. Gli eventi sono aperti a tutti, senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 320 9616302.