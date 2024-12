Imprenditore stroncato da infarto mentre è a caccia con gli amici

Stroncato da un malore mentre era a caccia con gli amici. E’ morto per un malore di origine cardiaca, Fabrizio Bizzari, 64 anni di Montiano, imprenditore agricolo. Nel pomeriggio di sabato era con un gruppo di amici appassionati di caccia, in una zona impervia di Monte Argentario per una battuta al cinghiale. Precisamente si tratta dell’area boschiva che sotto le antenne della Rai, guarda le isole del Giglio e di Giannutri. Gli amici, che erano con lui alla battuta di caccia, lo hanno visto improvvisamente perdere i sensi, accasciarsi a terra e quindi gli hanno prestato la prima assistenza. Il servizio di emergenza ed urgenza dell’Asl ha inviato sul posto un’ambulanza da Porto Santo Stefano. Ma, nonostante il massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore e gli altri interventi di rianimazione compiuti dal medico del 118, per Bizzarri non c’è stato nulla da fare. La salma è attualmente nella stanza mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, a disposizione delle autorità per i nulla osta.

L’assessore al Patrimonio e alla sicurezza di Magliano, Gianfranco Pastorelli, che anche lui risiede a Montiano, ricorda con affetto e stima Fabrizio Bizzarri. "Era un imprenditore agricolo capace e stimato, era benvoluto da tutta la nostra comunità. Era un allevatore di pecore ma da qualche anno aveva anche incominciato a coltivare la vigna. Era un uomo dinamico, sempre propositivo". con la passione della caccia. "Indubbiamente – prosegue l’assessore Pastorelli –. Gli piacevano le battute al cinghiale ma la sua passione era anche la caccia alla lepre. Fabrizio lascerà un vuoto nella nostra comunità, era un uomo affabile, cordiale, sempre sorridente". I funerali di Bizzarri si svolgeranno nel primo pomeriggio di oggi nella chiesa parrocchiale di Montiano.