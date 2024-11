Impianti sportivi e nuovi progetti. Padel e pickleball: inaugurazione: "Il campo di calcio resta al Comune"

Inaugurati ieri mattina i nuovi campi da padel e da pickleball in via del Molini a Porto Ercole.

Il nuovo impianto sportivo, realizzato a cura della locale Asd Tennis Club, ha consentito di rivitalizzare un’area a confine con il campo di calcio, da tempo dismesso, offrendo la possibilità di praticare uno sport di derivazione tennistica.

Per assicurare la finalità sociale e allargare la platea dei praticanti l’Amministrazione comunale, con propri fondi, ha deciso di finanziare la sistemazione attorno all’impianto, inizialmente lasciato a prato, con la realizzazione di una pavimentazione consentendo così anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La giunta argentarina ha proceduto quindi ieri con il taglio nel nastro, assieme ai bambini della scuola elementare e con qualche scambio sul campo, dando inoltre appuntamento alla prossima stagione sportiva anche per ulteriori novità riguardo l’adiacente campo da calcio, i cui lavori sono in corso.

L’opera, realizzata secondo il progetto redatto dall’architetto Lucia Bracci, ha un costo di circa 100mila euro, di cui 40mila è l’investimento economico del Comune, arrivando a circa 600mila se si comprende anche il campo da calcio, con parte dei costi a carico della Regione.

"Il progetto fa parte di una grande collaborazione con la società sportiva di tennis – ha sottolineato il sindaco Arturo Cerulli –. Per quanto riguarda il campo da calcio, invece, la nostra idea è quella di non affidarlo ma tenerlo in gestione diretta come Comune. A suo tempo c’era stato un bando vinto da una società di Orbetello, ma non c’erano le condizioni per fare nulla. Oggi sono cambiate le condizioni e siamo dell’idea di ripartire da capo. La finalità deve essere sportiva, comunque la società di Porto Ercole si è ricreata. I lavori agli spogliatoi sono quasi conclusi, manca da sistemare solo il campo, pensiamo che presto si potrà fare la prossima inaugurazione".

Andrea Capitani