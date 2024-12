Impianti chiusi: spazio a slittini, bob e ciaspole per salire in vetta

Un po’ di neve è caduta nuovamente nel weekend e come era stato preannunciato la coda della perturbazione ha cambiato l’acqua in neve e attualmente prati Macinaie e Contessa ci sono circa 10 centimetri di manto nevoso. Insufficiente per aprire le piste agli sciatori così a divertirsi sono principalmente i più piccoli con gli slittini. Questo è bastato per invogliare molte persone nel week end a salire sull’Amiata, anche solo per rivedere il paesaggio imbiancato. Pupazzi di neve, qualche discesa col bob, qualcuno ha puntato sulle ciaspole per salire in vetta, altri invece hanno preferito un piatto caldo in uno dei locali di alta montagna. Lo scorso week end, il primo con la neve, gli impianti non funzionanti non hanno richiamato gli sciatori ma al tempo stesso sono giunte famiglie in cerca di un po’ di svago e tanti amanti dell’ambiente. A questo punto, con il Natale alle porte la società Isa che gestisce gli impianti di risalita del versante grossetano punta ad aprire almeno parzialmente la stazione sciistica. Per fare ciò serve neve naturale e neve artificiale.