Il verde urbano crea un ambiente ideale E dal bosco verticale arriva un esempio

Cosa si intende per verde urbano? Ci si riferisce a quelle aree verdi a disposizione di tutti sul territorio comunale. Tali spazi rendono la città più sostenibile, poiché la vegetazione assorbe l’anidride carbonica, produce ossigeno e, oltre a creare un ambiente in cui trascorrere il proprio tempo libero, rende la città esteticamente più piacevole, proprio perché contrasta il grigiore dei palazzi. Il verde urbano comprende i giardini privati e pubblici, ma anche gli orti botanici. Questi ultimi in particolare hanno un valore aggiunto: contribuiscono alla conservazione, ma anche alla conoscenza scientifica di alcune specie più o meno rare, come un vero e proprio museo. Il verde urbano comprende anche quello sui tetti, nelle terrazze e intorno a edifici modernissimi come i boschi verticali, tra cui il Bosco Verticale, noto grattacielo di Milano. Numerosi progetti di moderni edifici rivelano una spiccata sensibilità ecologica, dimostrando che l’attenzione nei confronti dell’ambiente è diventato un valore condiviso. Negli ultimi mesi è diventata virale la campagna promossa dal botanico e saggista italiano Stefano Mancuso che prevede, come soluzione immediata per contrastare il cambiamento climatico, la messa a dimora di mille miliardi di alberi in tutto il mondo.