Il turismo nella versione lusso "Il Pellicano" punta sempre al top E rafforza il rapporto col territorio

L’hotel Il Pellicano di Porto Ercole aprirà le sue porte il 5 aprile. L’Hotel Il Pellicano è pronto ad accogliere i suoi ospiti nella cornice di Porto Ercole con alcune novità negli arredi interni ed esterni di uno dei cottage e nuovi arredi che renderanno la terrazza del Bar Roberto una sosta imperdibile per godere di un po’ d’ombra vista mare.

Quest’anno la Boutique de Il Pellicano tornerà ad ospitare i suoi "trunk show" per curiosare e scoprire abiti, borse e gioielli di brand scelti dalla tastemaker Marie-Louise Sciò, direttore creativo e Ceo di Pellicano Hotels Group.

"Ci siamo preparati per questa nuova stagione – dichiara – pensando a come accogliere i nostri ospiti al meglio per far vivere loro un’esperienza che possa creare ricordi indelebili e possa far conoscere i territori incredibili in cui le nostre strutture sono inserite. La nostra collaborazione continua con le comunità locali e il nostro amore per l’Italia sono la guida del nostro lavoro quotidiano".

L’Hotel Il Pellicano è un rifugio a 5 stelle a Porto Ercole, che affaccia su una baia incontaminata in località Sbarcatello e offre 47 camere e suite. E quest’anno tornano anche gli aperitivi con produttori e cantine locali per rafforzare il legame con il territorio e per far conoscere le bontà enogastronomiche della Toscana, dell’Argentario, del Lazio e di Ischia e la Campania. L’iniziativa fa parte del programma di sostenibilità "Il Dolce Far Bene" che la Pellicano Hotels porta avanti dal 2021 con diverse azioni come il riciclo della plastica, l’uso di energie da fonti rinnovabili, la riduzione dello spreco alimentare, la pulizia delle spiagge e altro ancora, per consentire agli ospiti di sperimentare un lusso sostenibile e per avere un impatto positivo sulle comunità locali. Inoltre, tante novità anche per il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia che avrà una nuova boutique, uno spazio curato personalmente da Marie-Louise Sciò, con un’ampia selezione di prodotti, dall’abbigliamento da sera, da giorno e per la spiaggia, articoli di design, oltre ai prodotti del mondo Pellicano e collaborazioni originali presenti su Issimo, l’estensione online del gruppo. La Posta Vecchia, a Palo, infine, si sta preparando a riaprire con una veste rinnovata, i dettagli dei lavori di ristrutturazione saranno svelati a maggio all’apertura del boutique hotel.

Andrea Capitani