Il Tar ha deciso di bloccare la caccia ai mufloni

Sospese dal Tar le uccisioni dei mufloni all’Isola del Giglio. I "Guardiani dei Mufloni" esultano per la recente decisione del Tar per la Toscana, che ha accolto l’istanza presentata da diverse associazioni di protezione degli animali, tra cui Enpa, Lndc Animal Protection e Vitadacani. Il Tribunale ha fissato per il 4 luglio 2024 l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. "L’Isola del Giglio – dicono dal gruppo Guardiani dei Mufloni – a causa del progetto ‘Let’s Go Giglio’, è da oltre 3 anni teatro di una brutale mattanza di mufloni. Il coordinamento ‘Guardiani dei Mufloni’ denuncia da tempo questa strage, anche alla luce di studi scientifici che dimostrano l’unicità del patrimonio genetico. La sentenza dei giudici di Firenze, emessa il 28 febbraio è un importante passo avanti nella salvaguardia dei rari e magnifici mufloni del Giglio. I giudici sospendono i provvedimenti della Regione Toscana che autorizzavano le uccisioni dei mufloni sull’isola. Tuttavia, il provvedimento del tribunale lascia ancora aperta la possibilità per il Parco di catturare i mufloni, utilizzando mezzi come lacci e reti, che hanno un’altissima percentuale di mortalità (circa il 20% dei mufloni finora catturati è morto in seguito o a causa della cattura stessa) e successivamente di sterilizzarli sancendo così la loro estinzione. Per questo i Guardiani dei Mufloni continueranno a lottare".