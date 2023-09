Il "Superluna party" con il concerto gratuito e cena dai Pescatori

Serata speciale oggi a Orbetello con il "Superluna party" organizzato da "LagunArtFacrory" nel centro degustazione "I Pescatori". Alle 18.30 concerto di "Julia in the jungle" (nella foto) a ingresso libero, alle 20 "Luna in laguna" (con i partecipanti delle Lune in Laguna che si ritrovano per condividere esperienze attarverso immagini e racconti) e poi, per chi lo vorrà la Cena in Musica al costo di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni 348-7304272.