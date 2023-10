"Il Sindaco Vivarelli Colonna in diretta su Tv9 per parlare della città"

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti e dal capogruppo della sua lista civica Andrea Vasellini, oggi alle 21.15 sarà in diretta su Tv9 per lo speciale condotto da Giancarlo Capecchi dedicato alla città, ai suoi problemi, alle sue prospettive. Risponderà a quanto emerso nelle tre trasmissioni del giovedì nelle quali si è parlato di ingressi in città, di centro storico e del capoluogo diviso in due dalla ferrovia e che presenta criticità datate (sottopassi, area Consorzio Agrario, arredamento urbano), argomenti affrontati con Stefano Giommoni, Giovanni Mascagni, Agata Rienzo, Andrea Marchi, Giulio Gennari, Alessandro Antichi, Enrico Romualdi, Sara Lotti e Rossano Massai.