Il segreto di "Miss Coraggio": "Mi sono rialzata, ma che fatica"

Un premio che la gratifica, la ripaga in parte ma significativamente di tutte le sue sofferenze. Ilenia Garofalo è raggiante. Si è vista consegnare la fascia di ‘Miss Coraggio’ da Patrizia Mirigliani e sarà l’ospite d’onore della finalissima di Miss Italia 2023 che torna a Salsomaggiore dal 7 all’11 novembre. La testimonianza della ragazza grossetana ai "Fatti vostri" su Rai2 ha riportato alla ribalta la sua storia: dal coma alla rinascita. Il devastante incidente stradale del 23 febbraio 2019 a Sesto Fiorentino quando viene travolta sulle strisce, i 14 interventi chirurgici, la riabilitazione, il conseguimento della laurea e ora il ritorno alla vita suggellato dalla partecipazione a Miss Toscana la scorsa estate. "Essere ai ‘Fatti vostri’ a raccontare tutto questo è stato per me certificare la mia rinascita". Grazie alle domande di Tiberio Timperi Ilenia ha rievocato quattro anni che sono stati up & down. "Il periodo in ospedale – ha spiegato – all’inizio era ovattato. La mia volontà era quella di rialzarsi subito e ripartire. Ma devi fare i conti con una drammatica realtà. La normalità l’ho ricostruita ma sinceramente non posso dire che tutto sia come prima. La normalità di oggi a 24 anni è un’altra normalità. Fondamentale in questi casi è avere accanto gli affetti veri come quelli dei miei genitori".

Tiberio Timperi è stato sincero quando ha detto a Ilenia che ci sta dando una lezione di vita. Lei ha sorriso e si è capito quanto quella frase le avesse fatto piacere. Poi la gioia al momento dell’ingresso in studio Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia. Non era stato concordato nulla e la ‘carrambata’ è stata molto apprezzata. La ragazza grossetana e Patrizia si sono abbracciate commosse e la patron ha consegnato la fascia di Miss Coraggio, oltre che formalizzare l’invito alla finalissima. Ilenia era raggiante. "Partecipare a Miss Italia era un sogno dei miei 18 anni. Il mio ragazzo dell’epoca non assecondò il mio desiderio. Ora è un sogno che si concretizza e non vedo l’ora di parlare con le ragazze. Non sarò in gara ma vivrò da vicino l’esperienza. Quest’estate mi sono iscritta alle selezioni regionali senza dire niente a nessuno. La mia partecipazione – ha detto – è un messaggio rivolto a tutte le donne e a chi ritiene che un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza". Felice anche Patrizia Mirigliani: "Questa fascia – ha detto la patron del concorso – rende omaggio ad una giovane donna che offre come esempio il proprio riscatto. Ci incoraggia e ci insegna a non arrenderci, a sorridere anche con un corpo ferito, a sentirci belle. Ilenia nobiliterà con la sua presenza la finalissima".