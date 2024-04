Il Rotary Club compie settant’anni. Una mostra nel chiostro di San Francesco

Una mostra per celebrare i 70 anni dalla costituzione del Rotary Club Grosseto. Allestita nel chiostro della chiesa di San Francesco a Grosseto sarà aperta al pubblico da oggi fino a domenica 14, dalle 17 alle 19. Il Club nacque in un’epoca in cui i lineamenti della provincia di Grosseto erano in fase di graduale modifica: l’agricoltura stava subendo un processo di profonda trasformazione, lo sviluppo industriale era affidato a una sottile trama di fragili speranze, le attività del settore terziario erano in rapida ascesa e il turismo si stava avviando verso un importante sviluppo. Nel marzo del 1954 venne annunciata la nascita del Rotary Club a Grosseto e il 14 maggio 1954 venne consegnata la "Carta" costitutiva del club, nato su iniziativa di un gruppo di 27 persone qualificate, appartenenti a varie categorie professionali e imprenditoriali attive nella comunità locale. La prima sede del Club fu fissata al Grand Hotel Bastiani. Il club iniziò presto a far sentire la sua presenza del passato, interagendo così con la realtà socioculturale della Maremma. Per questo, per celebrare l’anniversario, il Rotary propone una mostra con quaranta pannelli con pagine di giornali locali dell’anno 1954 che danno un’immagine della città in piena fase di ricostruzione. Oltre alla mostra, ci sarà un intervento del professore Zeffiro Ciuffoletti, già ordinario di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, con una relazione sul contesto storico, nazionale e locale, degli anni ’50 e ’60, nel quale ebbe vita e si sviluppò il sodalizio. L’evento, che sarà organizzato d’intesa e con il patrocinio del Comune di Grosseto, è previsto per il 14 maggio dalle 17 nella sala consiliare.