Il romanzo Omicidio in Maremma

Forse non sarà presente su Google maps, ma Rocca Tirrenica da oggi esiste davvero. Si trova in Maremma. È una città che somiglia un po’ a Grosseto, un po’ a Follonica, a Orbetello e all’Argentario, con un pizzico di Capalbio qua e là. È una città immaginaria, nata dalla penna di Riccardo Bruni, autore di romanzi noir e giornalista de La Nazione, che racchiude in sé varie suggestioni e scorci squisitamente maremmani. Ed è la città in cui è ambientata la nuova serie letteraria che lo scrittore orbetellano ha inaugurato con il romanzo ‘Baraka’, appena uscito.

Il protagonista è l’investigatore privato Dante Baldini. Un ex poliziotto che ha lasciato Roma e la carriera in divisa per rintanarsi in una casa sul mare, proprio a Rocca Tirrenica. Si muove come un anfibio tra il mondo dorato di vip e frequentatori illustri di questo rinomato centro turistico e il mondo sommerso che ne popola il ‘dietro le quinte’. In questa storia si trova a indagare su un omicidio, per conto di uno studio legale, e su una brutta storia di stabilimenti balneari e taniche di benzina. E dovrà fare i conti con una strana ragazza che lo accusa di averle rovinato la vita.

"Mi piace scrivere di posti che conosco – afferma l’autore – e Rocca Tirrenica la conosco bene. Per quanto sia una città immaginaria, io ci ho vissuto per anni. Un po’ per lavoro e un po’ per legami personali, giravo parecchio tra i vari centri della costa maremmana, ed era quasi come vivere in una città composta dai tanti luoghi che frequentavo. E così adesso le ho dato anche un nome, Rocca Tirrenica".

Dopo la fortunata serie dell’avvocato Berni e i precedenti romanzi gialli, tra cui ‘La notte delle falene’, l’ultimo romanzo firmato da Bruni era il thriller ‘Chiusa nel buio’, uscito nel 2021. ‘Baraka’ inaugura la nuova serie ‘Dante Baldini, investigatore privato’, pubblicata dalla neonata casa editrice Indomitus Publishing, distribuita da Amazon. Il libro è disponibile nella classica edizione di carta e in formato ebook, che può essere letto su qualsiasi dispositivo digitale. "Una nuova serie con un nuovo editore rappresenta una doppia scommessa – afferma l’autore –, ma Baldini è uno a cui piace rischiare. E quindi era la persona adatta per questo gioco".