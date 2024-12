Il rock torna al Faq. Una serata con quattro band

Il rock torna di casa al Faq con il progetto Faq’n’Roll. Oggi dalle 21.30 il locale di via Legnano ospiterà il primo evento organizzato da Gorarella Production, che vedrà sul palco alcune band del territorio maremmano. Tra i generi proposti non solo rock, ma anche metal, punk, hardcore e indie rock. Le band della serata saranno i Vanz, gli Invernomuto, i Blind Lotus (nella foto) e i Blood Of Eden. La serata proseguirà con la "Rockoteca" animata da Dj Albertazzi e Dj Chiarello, per continuare a ballare sulle note del rock.