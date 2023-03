Il Rione Neghelli vince il premio speciale con ’La Morte vi fa belli’

Concluso il carnevale di Orbetello. Migliaia gli spettatori ad ogni sfilata. Il carro allegorico del Rione di Neghelli, Gruppo carristi Rione Neghelli ha vinto il premio speciale carrissimo 2023, con il tema "La Morte vi fa belli". Un carro molto bello e tecnologicamente, ma anche artisticamente ben strutturato, che ha avuto più punti di tutti gli altri carri allegorici in corsa. Soddisfatti i carristi e gli artigiani della carta pesta di questo storio Rione, che da sempre è uno dei protagonisti del carnevaletto da tre soldi della cittadina lagunare. La manifestazione finale con le premiazioni si sono svolte questa domenica sera in Piazza Eroe dei Due Mondi ad Orbetello, alla presenza degli amministratori comunali, del sindaco Andrea Casamenti, dell’assessore Maddalena Ottali e di tutto lo staff direttivo del tre soldi. Gli altri carri allegorici in corsa ed in gara sono stati quelli dei Rioni di Albinia, Neghelli in Armonia, Centro Storico 2.0, Stazione, Fonteblanda.

Michele Casalini