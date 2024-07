Il programma in dodici comuni. Ventuno concerti per il Grey Cat

La 44° edizione del Grey Cat Festival è iniziato ieri e termina il 20 agosto dopo 21 appuntamenti. Grandi ospiti del jazz italiano e celebri nomi internazionali regaleranno spettacoli unici nei luoghi più suggestivi della Maremma. Grey Cat Festival è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Roccastrada, Suvereto e dal Parco delle Colline metallifere. Il festival è organizzato dall’associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano "Cocco" Cantini e sostenuto dalla Regione, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze. Il festival è stato presentato ieri nella sala consiliare di Follonica alla presenza del sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, dell’assessore alla Cultura, Stefania Turini, del direttore artistico, Stefano "Cocco" Cantini, Gianni Pini della direzione dell’associazione Music Pool e i sindaci o gli assessori degli altri Comuni protagonisti del festival. "Il Grey Cat è un festival che tutti noi conosciamo – dice Buoncristiani –. Il Comune di Follonica è un po’ il capofila di questa bella manifestazione che nel 1993, dopo una pausa del festival, ha dato l’impulso per ripartire con la sua organizzazione. Oggi il festival ha raggiunto livelli internazionali con grandi nomi del jazz. Ringrazio il direttore artistico, Stefano "Cocco" Cantini, e tutti i Comuni che fanno parte della rassegna". Stefania Turini, segue alle parole del sindaco. "Questo evento è particolarmente sentito per noi – dichiara –. È un forte legame tra la musica e le istituzioni. Per questo rappresenta una manifestazione da rafforzare e in cui credere. Il nostro compito sarà quello di accogliere sempre questa manifestazione che aggiunge lustro e ricchezza al territorio".

Gianni Pini e Cantini hanno poi presentato gli ospiti. "Il festival comprende molti musicisti italiani e internazionali – dice Stefano "Cocco" Cantini –. Sabato per la prima volta il Grey Cat approda all’Isola del Giglio al Faro di Capel Rosso con il Trio Mediterranea. Un concerto al tramonto all’insegna dell’emozione, da tutto esaurito. In esclusiva per Grey Cat, venerdì 2 agosto a Follonica avremo l’onore di far suonare in uno dei suoi pochissimi concerti europei, il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim. Avere con noi una star del jazz mondiale è un grandissimo onore".

Viola Bertaccini