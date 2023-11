Il programma degli interventi. Scuole, al via nuovi lavori. Sarà rifatta la rete fognaria

Lavori alle scuole argentarine per oltre 200mila euro, e adesso tocca alla fognatura dell’istituto di Porto Ercole. Il Comune ha dato il via agli interventi sull’edilizia scolastica e nei prossimi giorni partiranno quelli da 55mila euro per rifare le fognature delle scuole elementari e medie di Porto Ercole.

"Un lavoro che si è reso necessario perché, negli anni passati, si allagavano gli ascensori, non si riusciva a capirne il motivo – sottolinea il vicesindaco Michele Lubrano –. Abbiamo fatto un’ispezione e abbiamo visto che le fognature sono state rotte dalle radici degli alberi. I lavori riguarderanno tutta la rete fognaria della struttura di via delle Sughere, nella parte esterna. L’attività scolastica però non verrà interrotta e i bimbi potranno comunque usufruire di alcuni bagni".

"Gli interventi proseguono con l’arrivo dei nuovi arredi – spiega Lubrano –. Saranno inseriti nuovi banchi e armadi sia per l’istituto di Porto Ercole che per la scuola elementare di Porto S.Stefano nel piazzale Sant’Andrea, al costo di 19mila euro".

Si tratta comunque di una parte degli interventi messi in atto dalla giunta Cerulli. "Abbiamo fatto tanti lavori da quando siamo stati eletti, siamo intorno ai 200mila euro dall’inizio del mandato – aggiunge Lubrano –. Abbiamo installato nuove recinzioni, impianti di autoclave e di riscaldamento. Oltre a imbiancature e riparazioni dei tetti, alcuni bagni sistemati a Porto Ercole e tanti altri interventi simili anche a Porto S.Stefano. Interventi che abbiamo iniziato da quando siamo entrati per sistemare le strutture. Oltre ai 200mila euro già spesi adesso aggiungiamo questi 55mila per le fognature".