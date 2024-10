Il progetto la "Fototeca della Maremma"

"La Fototeca della Maremma" alla libreria Palomar di piazza Dante a Grosseto. Oggi alle 18 Carlo Bonazza mostrerà le nuove fotografie raccolte dall’associazione Fotografie e Territorio per la Fototeca della Maremma, che continua ad ampliaree la raccolta di fotografie riguardanti il territorio maremmano dal 1864 al 1970 circa. Introdurrà l’incontro Mariagrazia Celuzza, il tutto per mostrare lo stato di avanzamento e le prospettive future. Nel primo step, concluso di recente, ci sono i primi fotografi che giravano per le poche strade con un carro come camera oscura, alcuni eccellenti dilettanti di nobili famiglie proprietari di terre vastissime, l’antropologo svizzero che studiava la lingua dei contadini, il "fotografo dei briganti", i primi intraprendenti fotoreporter e gli onesti artigiani che fotografavano, su incarico di uffici e istituzioni, il lavoro e le trasformazioni del territorio. Grazie al contributo di Fondazione CrFirenze la ricerca continua e oggi sarà presentata una panoramica delle fotografie raccolte con alcune nuove acquisizioni. L’attenzione si è estesa alla fotografia popolare e privata, come le fotografie presenti negli album di famiglia e le immagini scattate dai fotografi di paese o ambulanti che, con il loro lavoro, hanno fissato eventi e costumi. Gli organizzatori invitano chi possiede fotografie che ritiene interessanti a proporle alla Fototeca.