Il piano operativo e strutturale consultabili sul sito del Comune

Il piano operativo e il piano strutturale del Comune di Monte Argentario sono entrambi online. Successivamente all’adozione è infatti prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che apre così il periodo delle osservazioni. Nei sessanta giorni seguenti ci sarà la possibilità di esprimersi in via formale e istituzionalmente riconosciuta formulando specifiche osservazioni, che potranno essere accolte o motivatamente respinte dal consiglio comunale nella fase di approvazione definitiva del piano. Il consiglio comunale, nella seduta del 19 novembre scorso, aveva adottato il piano operativo, con l’atto completo degli allegati adesso pubblicato all’albo pretorio on line. Chiunque può prendere visione degli atti e degli elaborati che costituiscono il piano operativo attraverso il sito internet istituzionale alla pagina dell’Albo Pretorio e nella sezione dedicata denominata Argentario Domani. Il piano strutturale era stato invece adottato nella precedente assise dell’8 novembre. Il documento indica quali saranno le modifiche che si potranno attuare sul promontorio, che presenta aree di notevole interesse come l’ex Aeronautica, delineando tutto ciò che si potrà fare all’interno del suo territorio dividendo la parte urbana da quella extraurbana. Così come i progetti riguardanti i parcheggi, la viabilità, le strutture ricettive e tanto altro. Il tutto potrà essere portato a compimento tramite il piano operativo, che entra nello specifico dei temi proposti.