Il pianista Marano propone musiche di Rachmaninov e Liszt

Il virtuosismo di un grande maestro a Grosseto per il "Festival Musicale Eufonica". Oggi alle 19 alla Scuola di musica Chelli, in via Ferrucci n. 11, il maestro Alessandro Marano, noto pianista e virtuoso in carriera, proporrà per il Festival Eufonica un programma di notevole intensità. Il pubblico avrà modo di poter gustare la celeberrima Sonata di Sergei Rachmaninov e una selezione di "Studi trascendentali" di Franz Liszt. Per prenotare telefonare al 392 101 9472 o scrivere a [email protected].