Il Pd per il futuro nel Golfo: "Sistema sociale in crisi. Investire nella cultura"

"Alcuni processi economici e sociali largamente prevedibili nei loro effetti sembrano rimossi dall’agenda collettiva del Paese, o comunque sottovalutati" Così inizia il rapporto del Censis 2023. "È da questo sonnambulismo che occorre svegliarsi – inizia il Pd di Follonica – dalla mancanza di visione, dal fermarsi all’immediato senza affrontare dinamiche strutturali. Così Forza Italia si pone di fronte alla questione delle politiche industriali e turistiche: sollevando problemi reali, ma dimenticando che sono dinamiche superiori al nostro territorio e che tali osservazioni vanno rivolte al governo, assicurando loro che saremo pronti a sostenerle. Inflazione, bassi stipendi, mancati guadagni, difficoltà economiche diffuse non possono e non dipendono esclusivamente dal contesto territoriale perché permeano il sistema sociale italiano, il modello di sviluppo e di investimento". Poi aggiungono: "Localmente il Pd la sua parte la sta facendo con grande attenzione attraverso fermi principi ambientali di gestione e convivenza di modelli di manifattura industriale e turismo che hanno portato al progetto Iren per la piana di Scarlino, con una forte prospettiva di crescita e rispetto dell’ambiente. Ha ragione FI nel dire che il turismo soffre. Ma soffre una congiuntura internazionale. Come porsi, allora, di fronte alle sfide per lo sviluppo turistico e industriale del nostro territorio? Certamente non fingendo che le criticità siano limitate alla nostra realtà, ma nemmeno demonizzando gli imprenditori e le imprenditrici locali. Quando si decide di tenere aperta la propria attività oltre i canonici mesi della stagione estiva o di chiuderla, lo si fa provando a bilanciare le mille difficoltà, con la volontà di offrire un servizio continuativo". Poi chiudono: "Occorre rigore e forte determinazione, che il Pd locale ha sempre dimostrato senza mai tirarsi indietro. Investire in cultura e rigenerazione urbana è stato un altro baluardo solido che nel lungo termine porterà ad uno sviluppo".