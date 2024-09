Il Palio delle contrade. Borgo e Virgola. Andrea Sanna trionfa su Benito Baio

Con la leggerezza di un piuma ha superato il canape e con fermezza ha condotto quattro giri di piazza magistrali. Ieri sotto gli occhi di migliaia di spettatori e sotto un cielo che minacciava tempesta, Andrea Sanna detto Virgola su Benito Baio che correva per il Borgo ha conquistato il Palio delle contrade di Castel del Piano facendo esultare il popolo contradaiolo capitanato da Sabrina Rosati.

La carriera di ieri, scampata fortunatamente alla pioggia, ha avuto una mossa veloce, circa venti minuti. Nei primi quindici minuti di valzer al canape le Storte con Giuseppe Zedde (Gingillo) su Denise Beauty ha cercato più volte lo steccato, cioè la posizione favorita per la mossa, i giochi sembrano quasi fatti con il Monumento statuario pronto a scattare. Poi qualcosa è cambiato, i quattro fantini hanno iniziato a fare tondino scompigliando le posizioni precedentemente assunte e dopo circa 20 minuti è stato Gingillo a dare la mossa e a scattare per primo.

Virgola con Benito Baio si è infilato nel mezzo tra Velluto e Gingillo e alla prima curva era già in prima posizione. Il giovane fantino del Borgo ha condotto i quattro giri di piazza (poco meno di un chilometro) in maniera egregia chiudendo nelle due curve qualsiasi possibilità di sorpasso agli altri fantini. Il Monumento ha cercato il recupero, Unamore e Velluto hanno dimostrato di saperci fare ma alla fine, ad alzare il nerbo al cielo è stato Virgola facendo esplodere di gioia la contrada Borgo che quest’anno ha vinto il suo diciottesimo palio. Per il capitano, Sabrina Rosati è il 4 trionfo in sette palii.

"In Andrea ci ho creduto fin dal primo momento – ha commentato Sabrina Rosati – prima di scendere in piazza gli ho detto ‘Stai tranquillo, fai quello che sai fare, io ti sceglierei per altre cento volte’. È stato bravissimo e ci ha portato in contrada un vittoria strepitosa". Una vittoria che ha il sapore del trionfo visto che la nemica, cioè il Monumento è arrivata in seconda posizione. Andrea Sanna è un fantino giovane ma già una decina di anni di esperienza, ha esordino a Siena nella contrada della Selva lo scorso agosto. "È stato un palio molto complicato – ha detto Sanna – avevo la rivale in piazza con un ottimo cavallo e un fantino di grande esperienza come Dino Pes. Essere riuscito a vincere è una grande soddisfazione. Ho rispettato la promessa che mi ero fatto".

Con il Palio di ieri si concludono i festeggiamenti a Castel del Piano e una nota di merito va all’Amministrazione comunale che con coraggio ha saputo prendere delle scelte importanti e che sono risultate vincenti ai fini della corsa e dell’organizzazione degli eventi. "Abbiamo assunto scelte importanti come l’anticipo della corsa per evitare la pioggia e il cambio di terra - commenta soddisfatta la sindaca Cinzia Pieraccini – entrambe sono state scelte vincenti. Sulla terra in piazza ci siamo avvalsi di esperti, la nostra piazza è stata una delle prime ad adottare questa sabbia. Il riscontro è stato positivo, soprattutto ha dato maggiore sicurezza ai cavalli".