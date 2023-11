Il nuovo volto degli edifici storici. Ex Cirio ed ex Kings: saranno hotel

Ex Cirio, ex Kings e un parcheggio a Cala Galera, in consiglio comunale tre importanti aree per lo sviluppo di Porto Ercole. Domani, nell’assise convocata per le 10.30, si voterà per l’approvazione della convenzione per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera a Cala Galera, secondo le norme di attuazione del regolamento urbanistico. Si tratta della struttura che, fino a qualche anno fa, conteneva la famosa discoteca Kings, dove nel suo florido periodo si consumavano magiche serate. Al suo posto, dopo essere stato per qualche anno in stato di abbandono, sorgerà una struttura alberghiera. "L’atto urbanistico ed edilizio è già stato fatto dalla Provincia – spiega il sindaco Arturo Cerulli (nella foto) –. Sarà fatta dalla proprietà privata una residenza turistico-alberghiera al posto del locale dismesso da anni. L’atto serve per regolare la struttura concessa da parte dell’ente provinciale. Questo è l’ultimo passo dell’iter, dopodiché partiranno i lavori".

Una struttura alberghiera di lusso sorgerà anche nella ex Cirio a Porto Ercole, di proprietà svedese della famiglia Jonsson. La società Erqole, azienda del gruppo Qarlbo AB, già in estate ha riaperto quello che era conosciuto come l’hotel Don Pedro, oggi chiamato Roqqa, assieme ai due beach club Isolotto e Riva del Marchese, di cui ha già attivato la campagna di reclutamento per la prossima stagione. In consiglio comunale verrà discussa l’adozione del piano attuativo nell’area ex Cirio, dove si trovava il compendio industriale che sarà destinato a fini ricettivi, oltre all’approvazione del relativo schema di convenzione. "La variante urbanistica risale al 2018 – dice Cerulli –. Poi purtroppo ci sono stati cinque anni di fermo, adesso il piano attuativo permetterà di andare verso il passo successivo, quello dell’approvazione e successivamente quello dell’inizio dei lavori".

Tornando in zona Cala Galera, in consiglio si voterà anche per la variante di conferma delle previsioni del regolamento urbanistico decadute ma ancora necessarie per il reperimento dello standard nautico e del parcheggio situato esternamente all’ambito portuale di Cala Galera, con l’adozione del piano di lottizzazione convenzionato.

"Andiamo a convalidare la riconferma del parcheggio che era già stato approvato – aggiunge Cerulli –. Il terreno viene ceduto dalla Marina di Cala Galera al Comune e diventerà adesso ufficialmente pubblico, un atto stabilito all’epoca della rideterminazione del piano regolatore del porto".

Andrea Capitani