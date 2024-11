Il mondo del Balestro. Terzieri, ecco i Consigli

Giornata di elezioni domenica con il popolo dei Terzieri sceso nelle sedi di appartenenza per votare i candidati che per i prossimi tre anni guideranno l’attività che ruota intorno al Balestro del Girifalco. Una tornata elettorale che non sembra abbia portato grandi sconvolgimenti rispetto ai Consigli in carica sia di Borgo che di Cittavecchia. Mentre in quello biancorosso di Cittanuova il responso delle urne ha regalato sorprese e diversi componenti del vecchio Consiglio sono usciti di scena. Questi, comunque, i 45 massetani eletti e che andranno a comporre il Consiglio Generale a cui farà seguito la nomina del Magistrato. Per Cittanuova sono risultati eletti Andrea Franchellucci, Francesco Manetti, Gianni Gori, Francesco Ferrari, Pierangelo Berretti, Fabio Campailla, Riccardo Bernardini, Filippo Mazzinghi, Diego Ricevuto, Mirko Benini, Beatrice Bini, Giacomo Gai, Fabio Testori, Benedetta Krismer, Simone Bernardini. Per Cittavecchia sono risultati eletti Luca Iacometti, Matteo Donati, Alessandro Poli, Filippo Mori, Walter Bertella, Marco Donati, Alessandro Vichi, Andrea Maria Michelini, Stefano Martinozzi, Paolo Boddi, Alessandro Ugolini, Magrini Manuele, Giulia Boddi, Alessandra Ceri e Luciano Barbi.Per Borgo ci saranno Tommaso Santini, Lorenzo Toninelli, Roberto Barni, Daniela Giuliani, Giuseppe Disanto, Marco Benini, Luciano Bartolozzi, Silvia Bartolozzi, Marco Massai, Antonio Guerrini, Emanuele Stanghellini, Carolina Disanto, Riccardo Cappellini, Alessio Masserizzi e Francesco Lazzoni.

Ora si dovranno decidere le cariche in ogni Terziere. Mentre per Borgo e Cittavecchia tutto pare confermato con Barni e Bertella ancora nella carica di Priore, si rincorrono sussurri che vorrebbero, anche per un’alternanza, Srefano Martinozzi pronto per la carica di Rettore al posto di Soldatini. Nella parte alta della città si prevede che sarà Andrea Franchellucci, imprenditore massetano, a ricoprire la carica di Priore portandosi dietro, nel direttivo ed alla guida del Terziere che ha vinto l’ultimo Balestro, collaboratori con cui ha condotto questa campagna elettorale.

Roberto Pieralli