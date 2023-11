Il messaggio: "Caro presidente, gli sportivi e i nostri ragazzi hanno tutti bisogno di lei"

Dopo l’appello dei tifosi, quello di dirigenti, tecnici e giocatori, ora arriva anche quello di un genitore di un ragazzino delle giovanili biancorosse che chiede al patron Lamioni di rimanere. "Caro presidente, sono il babbo di un ragazzo di 15 anni che gioca a calcio nel vostro settore giovanile. Si sveglia presto e ancora assonnato, sale sul regionale per Grosseto. Viaggia, va a scuola, pranza e poi indossa il completino rosso del Grifone per l’allenamento. E’ il momento più bello della giornata, per lui quasi una ragione di vita". Tanti sacrifici ricorda il padre e una vita rivoluzionata ("L’anno scorso giocava nel suo paese, a tre minuti da casa"). Poi però è arrivato il Grosseto. "Mio figlio fa tutto ciò principalmente per la stima e la fiducia che nutre nei suoi confronti, presidente Lamioni, e del suo progetto serio e ambizioso. Ai ragazzi piace sentirsi parte di qualcosa di grande, di un sogno, di un ambiente sano e organizzato che li valorizzi. Lei presidente è l’unica persona in grado di tenere in vita i sogni di questi ragazzi. Vuole darla vinta agli invidiosi? Gli sportivi biancorossi le vogliono bene, le sono grati e hanno bisogno di lei. I nostri ragazzi hanno bisogno di lei".