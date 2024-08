Il maresciallo. Mancuso al comando

Il maresciallo Santino Mancuso è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Campagnatico. Il militare, sostituisce il luogotenente Luca Bececco, andato in pensione nello scorso mese di marzo.

Mancuso proviene dalla Scuola carabinieri Marescialli e brigadieri - 2° reggimento di Velletri, dove ha completato il corso di formazione per maresciallo.

Prima di intraprendere il corso di formazione, ha prestato servizio alla sezione Radiomobile di Grosseto per 5 anni, come capo equipaggio del pronto intervento 112.

Precedentemente ha prestato servizio in provincia di Bergamo, nelle stazioni di Caravaggio, Fara D’adda e Osio Sotto. Proprio in Lombardia ha portato a termine importanti attività investigative tanto che, nel 2019 gli veniva concesso un "encomio" dal comandante della Legione Carabinieri Lombardia, al quale si aggiungono numerosi apprezzamenti per altre attività di servizio.

Il nuovo comandante prende quindi il posto che in precedenza è stato del luogotenente Luca Bececco, militare di lunga esperienza andato in pensione dopo aver ricoperto molti ruoli e numerosi incarichi.

Molto conosciuto in tutta la Maremma, Bececco ha prestato servizio anche nel nucleo dei carabinieri all’interno della Procura grossetana.