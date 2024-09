"Il maestro scrittore". Manzi raccontato da Irene Blundo

In occasione del centenario della nascita di Alberto Manzi, Irene Blundo ne ricorda la figura poliedrica. Nel libro "Il maestro scrittore. Alberto Manzi, una vita per gli altri", la giornalista si sofferma in particolare sulla trilogia dedicata al Sudamerica. Si tratta di situazioni vissute in prima persona da Manzi e che potrebbero sembrare a noi lontane ma non lo sono affatto. La forza rivoluzionaria dell’educare a pensare e la conoscenza come strada per raggiungere libertà e giustizia sono quantomai attuali in ogni parte del mondo. Il libro sarà presentato oggi alle 18 al Festival di Letteratura Resistente di Pitigliano, area "ex Macerie" (in caso di pioggia la presentazione si terrà all’interno della libreria Strade Bianche).