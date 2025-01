Il libro e poi la musica. E il teatro si riempie

Teatro pieno, due appuntamenti ben riusciti. Il doppio appuntamento con la musica e la letteratura andati in scena al teatro comunale di Cinigiano sono stati eventi che hanno ottenuto un gran successo. "Bellissima serata al teatro comunale di Cinigiano – hanno commentato dall’amministrazione comunale – che ha registrato il tutto esaurito per entrambi gli eventi in programma: la presentazione del libro ’Le Mani e la Mente’ del neurochirurgo e vicesindaco Giuseppe Oliveri e la seconda serata del Cinigiano Blues Festival". Poi l’amministrazione comunale ha concluso: "Un sincero ringraziamento ai Jailbirds, al moderatore Andrea Biale, alla contrada Pescina, all’Associazione Nuovo Teatro Cinigiano e a tutti i partecipanti".

Riuscire a richiamare a teatro molti cittadini non è così semplice, i due eventi in cartellone hanno però avuto questa capacità. Il Cinigiano Blues Festival prosegue, altri eventi sono in calendario nel corso del 2025.