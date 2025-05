Il Grosso d’Oro a Dino Petri. Consegnato il premio all’artista: "Da Massa ho avuto tanto"

MASSA MARITTIMACerimonia di consegna a Dino Petri del "Grosso d’Oro", massima onorificenza massetana. Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato il momento della premiazione, suggellando l’affetto e la profonda stima che la comunità massetana nutre per questa figura tanto discreta quanto preziosa."Con questo riconoscimento Massa Marittima abbraccia simbolicamente Dino Petri, artista e uomo di straordinaria sensibilità, – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima - non è solo un premio alla carriera, ma un gesto d’amore della città verso uno dei suoi custodi più autentici. Con il suo tratto Dino Petri ha saputo raccontare la nostra storia, con il suo impegno ha costruito una memoria condivisa e con il suo spirito ha ispirato generazioni. Ma ciò che rende davvero speciale Dino Petri è la sua profonda umanità: dietro ogni opera, ogni iniziativa, ogni progetto, c’è sempre stato l’uomo, il vicino di casa, l’amico"."Ringrazio davvero tutti, – ha dichiarato Dino Petri nel suo intervento – ciò che ho realizzato l’ho ricevuto dal territorio, dall’ambiente in cui ho vissuto, dalle persone che ho incontrato. È stato un dare e avere. Massa Marittima è ricca e stimolante sotto tanti punti di vista, dalla storia, al paesaggio, alle relazioni umane. Questo territorio è stato sede di una civiltà in espansione che ha lasciato delle testimonianze straordinarie, sopra e sotto la terra, favorita dalla natura stessa di questi luoghi. Ho semplicemente saputo cogliere questi impulsi che mi arrivavano e li ho tradotti con i mezzi che avevo a disposizione: il disegno, la pittura, la scrittura, le iniziative, mosso sempre da una innata curiosità e affascinato dal desiderio di conoscere più a fondo il luogo in cui vivo".