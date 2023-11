Il Giardino di Spoerri proroga l’apertura

Il Giardino di Daniel Spoerri, che si trova tra Seggiano e Pescina, quest’anno ha deciso di prorogare la stagione fino a domenica 12. Il giardino apre i battenti, tutti gli anni, il giorno di Pasquetta e offre la possibilità di fare visite per tutto il periodo primaverile e estivo. All’inizio degli anni ’90, l’artista svizzero Daniel Spoerri acquistò questa tenuta e nelle mappe antiche il luogo era denominato "Paradiso", forse per il clima mite che favorisce una vegetazione rigogliosa di numerosissime specie. Nel 1997 "Il Giardino di Daniel Spoerri" è stato inaugurato e riconosciuto come fondazione culturale senza scopo di lucro. Attualmente ospita 113 installazioni di 55 artisti su un territorio vasto circa 16 ettari, inserite in un contesto paesaggistico e naturalistico mozzafiato.