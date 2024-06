Il futuro di GrossetoFiere. Rossi eletto presidente: "Vogliamo aprire a nuovi soci"

Tempo di riassetto amministrativo in casa "Grossetofiere": il nuovo presidente è Paolo Rossi, direttore di Confagricoltura. Novità anche nel Cda composto dai consiglieri Alessandra Merli, Amedeo Vasellini, Daniela Liandelaghi ed Emiliano Calchetti. Confermato presidente del Collegio sindacale Mario Veninata insieme al sindaco revisore Marco Giusti, lascia dopo due mandati Irene Andreucci sostituita da Alda Donati.

"Grazie al bilancio 2023 – dice il direttore Carlo Pacini –, chiuso con un utile di 74.255 euro, è stato acquistata un’ulteriore area antistante di 85.000 metri quadrati per realizzare parcheggi e migliorare i servizi. Aumenterà il valore immobiliare ed è avvenuto con risorse proprie senza accendere mutui e senza pesare sulla compagine sociale". I soci pubblici sono la Camera di commercio, il Comune di Grosseto e la Provincia.

"Non abbiamo intenzione di stravolgere né l passato né la storia di Grossetofiere – dice Paolo Rossi –. Vogliamo migliorare la fiera e lo faremo aprendo le porte a nuovi soci specialmente privati, il sistema pubblico è essenziale ma non dobbiamo gravare e far fronte solo a loro. Stiamo studiando due aspetti nuovi, cioè l’attività olearia per valorizzare il nostro olio d’eccellenza, ed il turismo sportivo".

Rossi lancia la proposta a Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio, verso la resa della società a livello interprovinciale. "Daremo il nostro contributo al consiglio di amministrazione – dice –, ma vorremmo più coinvolgimento dei privati".

"Lavoriamo insieme – propone il consigliere provinciale Valentino Bisconti –. Ci aspettiamo un maggiore ascolto da parte del presidente sul territorio e che le richieste dagli enti pubblici o privati siano il più possibile rispettate". "Rossi – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è la persona giusta nel posto giusto. C’è necessità di sostegno dal mondo delle imprese private, bisogna prendere in mano la coscienza collettiva".

Maria Vittoria Gaviano